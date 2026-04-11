In questi giorni si discute molto sulla trasparenza e sull’integrità nell’ambito pubblico e privato. Le vicende legali e le indagini in corso hanno portato alla luce alcune situazioni in cui alcuni attori sono stati coinvolti in comportamenti poco chiari. La questione dell’onestà intellettuale sembra passare in secondo piano rispetto alle tensioni e ai conflitti che attraversano il panorama attuale. Gli eventi si susseguono senza sosta, creando un quadro complesso e spesso confuso.

Ed è per questa ragione che l’umanità credente e devota nella truffaldina “religione del nonsapere” scientifico e tecnologico, si è ritrovata sul groppone milioni di famelici incasinatori di Popoli, con uno spiccato talento per le arrampicate sociali, l’appropriazione indebita, la distruzione della produttività altrui, la devastazione ambientale, la rapina tributaria, la litigiosità politica e la sanguinosa guerra civile o mondiale. E quando questi matti ignoranti decidono di incendiare il mondo con una guerra genocida come quella in corso, che potrebbe riportare in dietro l’umanità di un paio di millenni, non si sa più chi possa fermarli. Quando non esisteva la cultura, la buona salute dei sistemi sociali era affidata all’istinto di conservazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Chi ha visto passare l’onestà intellettuale batta un colpo

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