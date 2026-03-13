Manfredonia Ciuffreda | Sulla nomina degli scrutatori servirebbe coraggio e onestà intellettuale

A Manfredonia, il consigliere comunale ha commentato la procedura di nomina degli scrutatori, sottolineando che sarebbe necessario affrontarla con coraggio e onestà intellettuale. La sua osservazione si concentra sulla responsabilità di individuare le modalità più corrette per garantire trasparenza e imparzialità durante le operazioni di voto. La questione è stata discussa durante un'assemblea pubblica, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Premetto che la legge elettorale prevede che la Commissione elettorale comunale possa procedere alla nomina degli scrutatori. È una possibilità prevista dalla norma e nessuno lo mette in discussione. Ma proprio perché la legge lascia una scelta politica su come procedere, ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Durante la campagna elettorale delle amministrative del 2024 ho sentito ripetere decine di volte, da parte di chi oggi governa, la parola trasparenza. Si diceva che il metodo più giusto fosse il sorteggio pubblico, che bisognava superare le nomine discrezionali e che l’estrazione fosse la garanzia per tutti. Sia chiaro: prima del sorteggio si possono stabilire criteri del tutto legittimi — dare priorità ai disoccupati, agli studenti, oppure individuare altre categorie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Ciuffreda: “Sulla nomina degli scrutatori servirebbe coraggio e onestà intellettuale” Articoli correlati Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina degli scrutatoriAnche per le elezioni di fine marzo, in occasione del Referendum 2026, il Comune di Cesa conferma l’attenzione alle fasce sociali più deboli, dando... Leggi anche: Nomina degli scrutatori per il referendum, appello al commissario: "Sorteggio pubblico"