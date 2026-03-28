Un allenatore tra i più giovani della Serie A sta guidando la squadra verso la qualificazione a una competizione europea nel prossimo campionato. Nel frattempo, un altro tecnico si trova al centro di una difesa pubblica, con un dirigente che commenta come in Italia non venga apprezzata l’onestà intellettuale del suo collega. La discussione si concentra sulle percezioni e sui valori nel mondo del calcio italiano.

Cesc Fabregas è uno degli allenatori più giovani della Serie A, che sta trascinando il Como verso la conquista di una competizione europea nella prossima stagione. Nonostante la sua squadra sia ad oggi tra le migliori del campionato italiano, il tecnico non è sempre ben visto. Sebbene il suo calcio può essere accostato a quello di Guardiola e Wenger, Athletic scrive che invece ha subito influenze anche da allenatori come Mourinho e Antonio Conte. Fabregas l’allenatore “scomodo” in Serie A. James Horncastle scrive sul portale statunitense: Quando Fabregas parla di calcio, è evidente che fa parte di lui da tutta la vita. Non solo dal punto di vista tattico, ma anche tecnico: ogni gesto, ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Athletic difende Fabregas: “In Italia non apprezzano la sua onestà intellettuale”

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