Stasera, 28 marzo 2026, va in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Durante la puntata vengono eliminati alcuni concorrenti, si svolgono le manche e sono previsti diversi ospiti, tra cui attori e artisti noti. La puntata include momenti di performance e confronti tra i partecipanti, con interventi di personaggi di rilievo nel mondo dello spettacolo.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi torna stasera, sabato 28 marzo 2026, con la seconda puntata in prima serata: scopriamo le manche e chi esce, gli eliminati sono due. Dopo un’apertura dedicata a Gino Paoli, la puntata promette un ritmo serrato tra prove di canto e ballo, giudizi della commissione e momenti di spettacolo. Maria De Filippi accoglierà in studio tantissimi ospiti. Chi esce dal Serale di Amici stasera: le squadre Dopo le prime tre eliminazioni — Opi, Michele e Antonio — i team rimasti in gara sono tre, ciascuno guidato da una coppia di professori. Team Zerbi – Celentano Elena Riccardo Plasma Caterina Emiliano Nicola Team Lo – Pettinelli Gard Valentina Kiara Alessio Team Cuccarini – Peparini Angie Lorenzo Alex Simone Tre squadre compatte, ma con equilibri già messi alla prova dalle prime sfide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce da Amici Serale stasera 28 marzo 2026: gli eliminati della seconda puntata, le manche e gli ospiti (da Argentero a Zendaya)

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Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 x.com