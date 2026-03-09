Chi è Valentina Pesaresi la cantante di Amici 2025

Valentina Pesaresi è una cantante che partecipa all'edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata domenicale del 8 marzo, ha ottenuto una maglia dorata che le permette di accedere direttamente al Serale del programma. La sua presenza nel talent show è diventata un punto di riferimento tra i concorrenti in gara.

