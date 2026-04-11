Angelina Mango ha condiviso sui social un sorriso in occasione dei suoi 25 anni, attirando l’attenzione dei follower. Recentemente si è parlato di una nuova relazione sentimentale, con il nome di Antonio Agostinelli associato alla cantante. Agostinelli ha un’età e una carriera nel settore musicale e artistico, mentre i dettagli sulla loro storia d’amore sono stati resi pubblici attraverso alcune immagini e commenti sui social network.

Il sorriso che Angelina Mango ha mostrato sui social per i suoi 25 anni ha raccontato più di mille parole. La cantante, reduce da un periodo complesso e da una pausa necessaria per ritrovare equilibrio e libertà, sembra aver ritrovato anche un affetto capace di restituirle serenità. Ma chi è Antonio Agostinelli? Come si sono conosciuti? E cosa sappiamo della sua vita privata e professionale? Scopriamolo insieme. Antonio Agostinelli è un creativo abruzzese, classe 1994, nato e cresciuto a Teramo. La sua carriera si muove tra fotografia, digital content e social media management, un percorso che lo ha portato a collaborare con artisti, brand e produzioni musicali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Antonio Agostinelli, nuovo fidanzato di Angelina Mango: età, carriera, vita privata e come è nato il loro l’amore

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Angelina Mango ha cambiato look e fidanzato. I ben informati lo sapevano da mesi che Angelina era in crisi con il suo ex storico, musicista del gruppo. Il nuovo fidanzato è Antonio Agostinelli, fotografo che ha realizzato con lei un lavoro in autunno. In bocca - facebook.com facebook

Angelina Mango nel giorno del suo compleanno ufficializza la storia con Antonio Agostinelli confermando lo scoop di Chi. x.com