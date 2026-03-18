È morto Wayne Perkins a 74 anni suonò con Bob Marley | il ricordo dei Rolling Stones sui social
È scomparso a 74 anni il chitarrista Wayne Perkins, noto per aver suonato con i Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd e Bob Marley. La notizia è stata diffusa sui social dai membri dei Rolling Stones, che hanno reso omaggio al musicista. Perkins ha collaborato con diverse band e artisti durante la sua carriera, lasciando un segno nel mondo della musica.
È morto il chitarrista Wayne Perkins, musicista che suonò con Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd e Bob Marley. Aveva 74 anni ed era stato ricoverato a causa di un ictus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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