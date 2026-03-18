È morto Wayne Perkins a 74 anni suonò con Bob Marley | il ricordo dei Rolling Stones sui social

È scomparso a 74 anni il chitarrista Wayne Perkins, noto per aver suonato con i Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd e Bob Marley. La notizia è stata diffusa sui social dai membri dei Rolling Stones, che hanno reso omaggio al musicista. Perkins ha collaborato con diverse band e artisti durante la sua carriera, lasciando un segno nel mondo della musica.