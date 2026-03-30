Più di sette milioni di italiani vivono in condizione di "povertà dei trasporti". Con questo termine ci si riferisce a una forma di vulnerabilità sociale che si declina nell'incapacità di sostenere i costi del trasporto pubblico o privato e nella mancanza, o nell'accesso limitato, ai trasporti necessari per accedere ai servizi essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali. Un dato elaborato nel primo Green Paper realizzato sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato dal Transport Poverty Lab e promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto di vari enti e istituzioni, tra cui il Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sette milioni di italiani vivono in condizione di "povertà dei trasporti": ecco cosa significa

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