Juventus Inter Primavera 2-0 | Pugno e Durmisi affondano i ragazzi di Carbone

La partita tra Juventus e Inter Primavera si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei bianconeri. I giovani della Juventus, guidati dall’allenatore Carbone, hanno mostrato una buona prestazione, nonostante siano stati sconfitti dai gol di Pugno e Durmisi. Un confronto che evidenzia gli aspetti tecnici e tattici delle due formazioni, offrendo spunti di riflessione sullo sviluppo dei giovani talenti nel calcio giovanile italiano.

di alberto alberto petrosilli Juventus Inter Primavera 2-0: buona prova dei ragazzi di Carbone che cadono sotto i colpi di Pugno e Durmisi. Il resoconto del match. Il sabato nerazzurro si apre con una nota amara proveniente dal settore giovanile. Nel prestigioso Derby d’Italia Primavera, l’Inter ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Juventus, un risultato che pesa sia sulla classifica che sul morale del gruppo, reduce da un periodo di appannamento con due sconfitte nelle ultime tre uscite. Juventus Inter Primavera 2-0, la cronaca: un crollo nella ripresa. L’Inter ha approcciato bene la gara, disputando un primo tempo propositivo e ordinato, ma ha pagato a caro prezzo la mancanza di cinismo sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Inter Primavera 2-0: Pugno e Durmisi affondano i ragazzi di Carbone Leggi anche: Pagelle Juve Inter Primavera: Pugno col cuore, Huli una certezza, Durmisi decisivo- VOTI Leggi anche: Inter Genoa Primavera, vittoria per 3-1 dei ragazzi di Carbone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; U20 | Dove vedere Juventus-Inter; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus. Pagina 2 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

