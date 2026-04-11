Cernusco barriere di cemento contro i furti con l’auto-ariete

A Cernusco sul Naviglio, nella zona Martesana, alcune farmacie sono state prese di mira da ladri che hanno messo in atto furti notturni usando l’auto come ariete. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che gli assalti si sono verificati in modo rapido e violento, portando all’installazione di barriere di cemento per cercare di contrastare gli attacchi. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sulle modalità con cui vengono portati a termine i furti.

A Cernusco sul Naviglio, nel cuore della zona Martesana, le farmacie sono diventate il bersaglio di una serie di furti notturni orchestrati con un metodo estremamente rapido e violento. Per contrastare la tattica del ladro ariete, che utilizza veicoli lanciati contro le vetrine per svaligiare i locali in pochi minuti, l’Amministrazione comunale ha risposto immediatamente con l’installazione di barriere fisiche in cemento e protezioni jersey davanti agli esercizi commerciali più esposti. L’escalation criminale ha colpito duramente due punti nevralgici della città: la Farmacia 8 situata in via Verdi e la farmacia Businelli in piazza Risorgimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cernusco, barriere di cemento contro i furti con l’auto-ariete Spaccate in serie nelle farmacie, il Comune corre ai ripari: panettoni e barriere contro le “auto-ariete”Cernusco sul Naviglio (Milano), 11 aprile 2026 – Furti alle farmacie, Cernusco corre ai ripari e risponde con barriere in cemento contro il ladro... Leggi anche: Furti, vandalismo e auto sul cemento fresco. Così Trigoria si “ribella” al cantiere stradale Argomenti più discussi: Spaccate in serie nelle farmacie, il Comune corre ai ripari: panettoni e barriere contro le auto-ariete; A Cernusco sul Naviglio panettoni in cemento contro le spaccate alle farmacie; Spaccate in serie nelle farmacie il Comune corre ai ripari | panettoni e barriere contro le auto-ariete. Spaccate in serie nelle farmacie, il Comune corre ai ripari: panettoni e barriere contro le auto-arieteCernusco sul Naviglio (Milano), 11 aprile 2026 – Furti alle farmacie, Cernusco corre ai ripari e risponde con barriere in cemento contro il ladro ariete. ilgiorno.it Torna il mercato contadino a Cernusco il prossimo sabato 11 aprile - facebook.com facebook