Furti vandalismo e auto sul cemento fresco Così Trigoria si ribella al cantiere stradale

Da sei mesi via di Trigoria è paralizzata dai lavori. La strada resta chiusa al traffico e i residenti sono stanchi. In zona ci sono furti, atti di vandalismo e auto abbandonate sul cemento fresco. La gente si lamenta, ma i lavori sembrano non avanzare. La riparazione del manto stradale, annunciata nel 2021, ancora non si vede. La lunga attesa crea disagio e frustrazione tra chi vive e lavora in quella zona.

