Furti vandalismo e auto sul cemento fresco Così Trigoria si ribella al cantiere stradale

Da romatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sei mesi via di Trigoria è paralizzata dai lavori. La strada resta chiusa al traffico e i residenti sono stanchi. In zona ci sono furti, atti di vandalismo e auto abbandonate sul cemento fresco. La gente si lamenta, ma i lavori sembrano non avanzare. La riparazione del manto stradale, annunciata nel 2021, ancora non si vede. La lunga attesa crea disagio e frustrazione tra chi vive e lavora in quella zona.

Sei mesi di cantiere su via di Trigoria, e ancora non si vede la luce. L'opera di rifacimento del manto stradale, attesa dal 2021 (quando l'amministrazione Cinquestelle mise i soldi a bilancio nel piano investimenti), interessa l'intera lunghezza dell'importante arteria del IX municipio.Trigoria.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

