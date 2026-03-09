Una passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense si svolge con l'organizzazione di Ottavo Colle APS, un'associazione che da dieci anni promuove incontri nella periferia di Roma. La visita è guidata dalla sociologa urbana Irene, che accompagna i partecipanti tra i resti delle strutture industriali e le aree riqualificate di questa zona della città.

Una passeggiata urbana come nello stile di Ottavo Colle APS che da 10 anni come associazione pioniera a Roma, organizza incontri nell'ottavo colle delle città ovvero in tutto quello che è periferia geografica ma anche "periferia di interessi" e di proposte, guidati dalla sociologa urbana Irene Ranaldi autrice di numerosi saggi sulla gentrification e trasformazioni delle città. Come nel caso della Archeologia Industriale, panorami di cui le nostre città e soprattutto la Capitale sono piene, panorami che hanno ancora molto da raccontare sulla memoria del lavoro e della città.

