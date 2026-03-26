Il Comune di Bologna ha approvato il nuovo modello organizzativo per i centri estivi del 2026, prevedendo un aumento dei servizi e dei contributi disponibili. Sono state introdotte nuove opportunità per bambini e ragazzi e sono state aggiornate le modalità di presentazione delle domande di iscrizione. L’obiettivo è migliorare l’offerta dei servizi estivi e sostenere le famiglie che intendono iscrivere i propri figli.

Da oggi, 26 marzo, sono aperti i due bandi per richiedere i contributi economici, con una novità importante: l’estensione della fascia d’età per i soggiorni estivi e il rafforzamento del sostegno economico fino a un Isee di 35.000 euro. Il modello 2026 conferma un sistema integrato tra pubblico e privato, con il coordinamento del Comune per garantire accessibilità e supporto alle famiglie, in particolare nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro. L’offerta si articola in diverse proposte. I centri estivi, rivolti alla fascia 3-14 anni, prevedono attività organizzate da enti del terzo settore in spazi comunali e privati. Per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni sono previste anche le attività estive del progetto “Scuole aperte tutto l’anno”, realizzate in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Iscrizioni ai centri estivi 2026, più contributi e servizi: ecco come fare domanda

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