Energia dal carbone fino al 2038 | la chiusura della centrale Enel di Cerano slitta

Un emendamento approvato dal governo, con la prima firma del capogruppo della Lega, prevede il prolungamento dell’utilizzo dell’energia derivata dal carbone fino al 2038. La modifica riguarda la centrale Enel di Cerano, ma al momento non si tratta ancora di un atto ufficiale o formale. La proposta, successivamente riformulata, è stata approvata senza ulteriori dettagli pubblici.

Non è ancora un atto formale e ufficiale ma di certo l’emendamento della Lega (la prima firma è del capogruppo Riccardo Molinari), poi riformulato dal governo e approvato nell’ambito dell’iter del Dl Energia, rende più concreta la possibilità tecnica di rivedere il Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, in particolare nella parte in cui prevedeva l’uscita dal carbone alla fine del 2025. Il primo passo verso lo stop al phase out Proprio la revisione del Pniec è il passaggio, seppure preliminare, necessario e fondamentale in vista di qualsiasi decisione sull’uso del carbone in particolare non solo nelle centrali Enel di... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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