Centrale di Cerano rebus sulla riserva fredda Enel | Attendiamo il decreto del governo

La centrale di Cerano resta nel limbo. Enel aspetta ancora il decreto del governo per capire cosa significhi davvero la riserva fredda. La decisione sulla futura gestione dell’impianto non si vede all’orizzonte, e le incognite continuano a pesare sui lavoratori e sulla zona.

Rappresentanti della multinazionale hanno incontrato i capigruppo. L'opposizione critica il governo, per i dubbi e le incertezze sul futuro dello stabilimento. Marchionna. “Manifestazione di interesse Mimit in dirittura d'arrivo per 15 imprese” BRINDISI – Non è ancora chiaro, neanche a Enel, cosa il governo intenda per riserva fredda. Sul futuro della centrale Federico II di Cerano si respira ancora un clima di forte incertezza. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è svolta stamattina (martedì 10 febbraio), presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, in presenza di rappresentanti della multinazionale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il governo non riesce a decidere sul futuro della centrale Enel.

L’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente.

