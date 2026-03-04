Trump minaccia | Embargo alla Spagna ma Madrid è una locomotiva economica

Il presidente ha annunciato un possibile embargo alla Spagna, accusando il governo di Madrid di non investire abbastanza nelle spese militari e di non aver concesso basi per operazioni militari contro Teheran. La minaccia di chiudere i commerci con il paese europeo è stata comunicata pubblicamente, mentre la controparte europea rimane in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le due nazioni.

Esistono bersagli che è possibile colpire perché indifesi o irrilevanti, ma la Spagna non è fra questi. Interpellato dai cronisti alla Casa Bianca, il presidente Usa ha inscenato un attacco frontale nei confronti del governo di Madrid, colpevole secondo Donald Trump di essersi rifiutato di portare al 5% del Pil le spese in difesa come altri Paesi Nato, oltre che di aver negato l'utilizzo delle basi di Rota e Moron per gli attacchi all'Iran. Trump è arrivato ad ipotizzare un "embargo commerciale assoluto" nei confronti della Spagna, misura che guarda al Paese iberico come incapace di fare a meno dell’apporto economico del mercato statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sánchez non si allinea, Trump minaccia l’embargo alla “terribile” Spagna“Non vogliamo averci nulla a che fare, vogliamo tagliare ogni commercio con la Spagna”, che è un socio “terribile”.

