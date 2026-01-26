Gli Stati Uniti valutano l’ipotesi di un embargo totale contro Cuba, con l’obiettivo di incentivare un cambiamento politico sull’isola. Tra le misure in discussione, vi è la possibilità di imporre un blocco completo delle importazioni di petrolio. Questa strategia rientra nel contesto di una più ampia politica di pressione, che coinvolge anche altri attori come la Russia. La situazione resta in evoluzione e suscita attenzione a livello internazionale.

Il governo degli Stati Uniti minaccia l’embargo totale contro il regime cubano. Come parte di una nuova strategia per spingere ad un cambiamento politico nell’isola, l’amministrazione di Donald Trump valuta l’imposizione di un blocco totale delle importazioni di petrolio. Un’escalation che potrebbe colpire ancora di più la già danneggiata economia cubana. Secondo il sito Politico, dietro questa ipotesi c’è la linea dura del segretario di Stato Marco Rubio, da decenni impegnato nella battaglia contro la dittatura castrista. Il sito ricorda come la settimana scorsa, Trump ha lanciato un avvertimento per L’Avana su Truth: “Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d’America, l’esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo faremo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump minaccia Cuba con l’embargo totale. E la Russia…

Approfondimenti su trump minaccia

Donald Trump ha dichiarato di avere il controllo totale sul petrolio venezuelano, accusando il governo di Caracas di ostacolare interessi occidentali.

La Casa Bianca ha rivolto nuove minacce a Cuba, sottolineando l’importanza di rispettare le decisioni degli Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump dopo il Venezuela minaccia Colombia, Cuba e Messico: Abbiamo bisogno della Groenlandia

Ultime notizie su trump minaccia

Argomenti discussi: Cuba dichiara lo stato di guerra in risposta alle minacce di Trump; Cuba si blinda: stato di guerra e resa dei conti con Washington; Carney replica a Trump: il Canada non firmerà un accordo di libero scambio con la Cina; Ghiacci della Groenlandia a rischio con Trump, la crisi cilmatica potrebbe peggiorare.

Trump minaccia Cuba con l’embargo totale. E la Russia…Il governo degli Stati Uniti minaccia l’embargo totale contro il regime cubano. Come parte di una nuova strategia per spingere ad un cambiamento politico nell’isola, l’amministrazione di Donald Trump ... formiche.net

Trump minaccia la sovranità di Cuba con ricatti e intimidazioni e l'Avana accusa: CriminaleIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancia l’ennesima minaccia contro Cuba, imponendo all’isola caraibica di sottoscrivere un accordo con Washington e avvertendo che non riceverà più petrol ... globalist.it

“Spacchiamo il vetro”. L’ICE di Trump minaccia due giornalisti italiani che stanno facendo solo il loro lavoro: un attacco diretto alla libertà di stampa. E l’Italia Meloni, non prende le distanze dall’amico Trump, quello che vorrebbe candidare al Nobel per la Pac - facebook.com facebook

A Minneapolis l’ICE di Trump minaccia giornalisti italiani. È questo il modello che piace a Giorgia Meloni x.com