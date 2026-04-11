Cent' anni al cuore di Montemiletto

Da avellinotoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Montemiletto, la comunità si è radunata per celebrare il centoquattresimo compleanno del dottor Enrico Percesepe. La cerimonia si è svolta nella piazza principale, con la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti locali. Durante l’evento sono stati mostrati ricordi e fotografie che ripercorrono la lunga carriera del festeggiato, noto per il suo contributo nel settore sanitario e per il coinvolgimento nella vita del paese.

La comunità di Montemiletto si è riunita questa mattina per celebrare il centesimo anniversario della nascita del dottor Enrico Percesepe, figura che ha segnato profondamente la vita civile e sanitaria del territorio. Cento anni dalla nascita, eppure la sua memoria resta viva come se il tempo non.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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