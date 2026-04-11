Cent' anni al cuore di Montemiletto

Oggi a Montemiletto, la comunità si è radunata per celebrare il centoquattresimo compleanno del dottor Enrico Percesepe. La cerimonia si è svolta nella piazza principale, con la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti locali. Durante l’evento sono stati mostrati ricordi e fotografie che ripercorrono la lunga carriera del festeggiato, noto per il suo contributo nel settore sanitario e per il coinvolgimento nella vita del paese.

La comunità di Montemiletto si è riunita questa mattina per celebrare il centesimo anniversario della nascita del dottor Enrico Percesepe, figura che ha segnato profondamente la vita civile e sanitaria del territorio. Cento anni dalla nascita, eppure la sua memoria resta viva come se il tempo non.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascitaArezzo, 11 marzo 2026 – Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita. Cent’anni di sci sulla Maiella: rievocata la prima salita scialpinistica al Monte AmaroGli istruttori del Cai di Roma hanno celebrato il centenario dell’impresa del 1926 raggiungendo la vetta più alta della Maiella Cent’anni dopo la...