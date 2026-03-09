Cent’anni di sci sulla Maiella | rievocata la prima salita scialpinistica al Monte Amaro

Un secolo dopo la prima ascensione scialpinistica al Monte Amaro sulla Maiella, il Club alpino italiano ha organizzato una salita celebrativa. La giornata ha visto protagonisti appassionati e appassionate che si sono riuniti per ricordare quell’evento storico, portando nuovamente gli sci sulla vetta e rivivendo così un momento importante nella storia dell’alpinismo in questa zona.

Gli istruttori del Cai di Roma hanno celebrato il centenario dell'impresa del 1926 raggiungendo la vetta più alta della Maiella Cent'anni dopo la prima storica ascensione con gli sci, il Monte Amaro sulla Maiella è tornato a essere teatro di una salita celebrativa organizzata dal Club alpino italiano. Sabato 28 febbraio 2026 un gruppo di istruttrici e istruttori di scialpinismo della scuola "Paolo Consiglio" della sezione Cai di Roma ha raggiunto la vetta del Monte Amaro, a 2.793 metri di quota, per commemorare il centenario dell'impresa compiuta il 28 febbraio 1926. La salita rievocativa è partita da Campo di Giove ed è stata patrocinata dal Parco nazionale della Maiella Geopark Unesco.