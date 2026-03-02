imma tataranni 5 torna su rai1 la pm di matera tra crisi private e nuovi equilibri

Da domenica 8 marzo su Rai1 la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: quattro nuove puntate tra indagini, separazioni e un nuovo procuratore capo interpretato da Rocco Papaleo Da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con la sua quinta stagione. Quattro nuove serate (quattro puntate da 100 minuti) per una delle serie più solide e riconoscibili della fiction italiana contemporanea, capace di unire giallo, ironia e racconto sociale senza perdere ritmo né identità. Al centro, ancora una volta, Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore di Matera nato dalla penna di Mariolina Venezia. 🔗 Leggi su Panorama.it

«Interpretare Galliano è stato per me un modo per tornare a provare passione per il mondo della recitazione». Con queste parole Rocco Papaleo racconta il suo ritorno davanti alla macchina da presa nella quinta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procura - facebook.com facebook