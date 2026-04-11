Celta Vigo-Oviedo domenica 12 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Scegliamo la vittoria interna

Domenica 12 aprile 2026 alle 18:30 si affrontano Celta Vigo e Oviedo in una partita valida per il campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una possibile vittoria interna. Il Celta Vigo, reduce da una sconfitta in Europa League contro il Friburgo nei quarti di andata, cerca di reagire in campionato dopo un momento difficile.

Il sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di andata di Europa League. Giovedì prossimo bisogna centrare un’impresa veramente difficile: fare almeno tre gol ai tedeschi senza subirne per allungare almeno al minuto 120 la contesa. Per preparare al meglio quella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Scegliamo la vittoria interna Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Scegliamo la vittoria internaIl sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di... Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono l’ultima in classificaIl sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di...