Celta Vigo-Oviedo domenica 12 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Scegliamo la vittoria interna

Domenica 12 aprile 2026 alle 18:30 si affrontano Celta Vigo e Oviedo in una partita valida per il campionato. I padroni di casa, reduci da una sconfitta inattesa in trasferta contro il Friburgo nei quarti di Europa League, cercano di tornare alla vittoria. Entrambe le squadre sono impegnate nel campionato con obiettivi diversi, e le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore. Le quote e i pronostici indicano una preferenza per la vittoria interna.

Il sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di andata di Europa League. Giovedì prossimo bisogna centrare un’impresa veramente difficile: fare almeno tre gol ai tedeschi senza subirne per allungare almeno al minuto 120 la contesa. Per preparare al meglio quella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Scegliamo la vittoria interna Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono l’ultima in classificaIl sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di... Celta Vigo-Rayo Vallecano (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in Galizia?Nel tardo pomeriggio di domenica comincerà il girone di ritorno di Celta Vigo e Rayo Vallecano, che si affronteranno a Balaidos in una sfida molto...