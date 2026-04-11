Domenica 12 aprile 2026 alle 18:30 si affrontano Celta Vigo e Oviedo in una partita valida per il campionato. I padroni di casa, attualmente in lotta per un posto in competizioni europee, ospitano la squadra che si trova all'ultimo posto in classifica. La squadra locale ha subito una sconfitta inattesa in Europa League, sconfitta che potrebbe influire sulla loro forma. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni.

Il sogno europeo del Celta Vigo è vicinissimo a terminare: i galiziani sono crollati in maniera abbastanza sorprendente a Friburgo, nei quarti di andata di Europa League. Giovedì prossimo bisogna centrare un’impresa veramente difficile: fare almeno tre gol ai tedeschi senza subirne per allungare almeno al minuto 120 la contesa. Per preparare al meglio quella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Oviedo (domenica 12 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono l’ultima in classifica

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