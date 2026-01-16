Celta Vigo-Rayo Vallecano domenica 18 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte in Galizia?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:30 si disputerà la sfida tra Celta Vigo e Rayo Vallecano a Balaidos, segnando l'inizio del girone di ritorno. Le due squadre si affrontano in un match importante, con Celta Vigo in buona forma e desiderosa di confermarsi. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, focalizzandoci anche sulla possibilità di segnare almeno un gol per parte in questa partita in Galizia.

Nel tardo pomeriggio di domenica comincerà il girone di ritorno di Celta Vigo e Rayo Vallecano, che si affronteranno a Balaidos in una sfida molto interessante: la squadra galiziana è una delle più in forma del campionato, ha centrato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite ed è attualmente al sesto posto, in.

Pronostico Celta Vigo vs Rayo Vallecano – 18 Gennaio 2026 - Il confronto de La Liga tra Celta Vigo e Rayo Vallecano, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 18:30 allo Stadio Abanca- news-sports.it

Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano, por la Liga de España 2025: día, hora y cómo seguir online - Celta de Vigo y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo desde las 14. lanacion.com.ar

Il terzino spagnolo dice sì alla Juventus, ma il Celta Vigo fa muro sul prezzo nonostante la scadenza del contratto. #Mingueza #Juve #Calciomercato #CeltaVigo #juventusnews24 - facebook.com facebook

(TS-Cds) "Mingueza subito alla Juventus Per ora il Celta Vigo tiene duro ma i bianconeri ci proveranno ancora" ow.ly/NCtR50XX4Vv x.com

