Domenica alle 18:30 il Getafe affronta il Celta Vigo al Coliseum. I galiziani arrivano carichi dopo aver conquistato l’accesso ai play-off di Europa League, pareggiando in casa della Stella Rossa. La squadra di Vigo ha segnato nel finale e ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto compromettere la posizione in classifica. Ora punta a mantenere il passo e migliorare il piazzamento, mentre il Getafe cerca punti importanti in casa.

Il Celta Vigo si è guadagnato l’accesso ai play-off di Europa League, grazie al pareggio ottenuto giovedì notte in casa della Stella Rossa: i galiziani sono passati in vantaggio nel finale e sembravano a un passo da una vittoria che avrebbe migliorato la loro posizione ma che non li avrebbe mandati in top 8, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Celta Vigo (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi al Coliseum

Approfondimenti su Getafe CeltaVigo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Getafe CeltaVigo

Argomenti discussi: Girona - Getafe in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT; Getafe-Celta Vigo, quote e protagonisti: Milla al centro del gioco al Coliseum.

Pronostico Getafe vs Celta Vigo – 1 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Getafe e Celta Vigo andrà in scena il 1 Febbraio 2026 alle 18:30 allo Coliseum. Una partita che promette intensità, con due squadre ... news-sports.it

LaLiga, gol e spettacolo tra Getafe e Celta Vigo: ancora a segno l'ex Roma MayoralGol, spettacolo e tante emozioni nel match tra Getafe e Celta Vigo, valevole per la ventiquattresima giornata de LaLiga. Sul finale di primo tempo il Getafe si porta avanti di due, con le reti di ... tuttomercatoweb.com

251 VOLTE IÑAKI WILLIAMS Il 29 gennaio 2023 si giocò al Balaidos Celta Vigo-Athletic Club, una gara passata alla storia non per il risultato, ma per l'assenza per infortunio di Iñaki Williams. L'attaccante non saltava infatti una partita dal 20 aprile 2016 (!!! facebook