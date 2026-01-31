Getafe-Celta Vigo domenica 01 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Galiziani attesi al Coliseum

Da infobetting.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 18:30 il Getafe affronta il Celta Vigo al Coliseum. I galiziani arrivano carichi dopo aver conquistato l’accesso ai play-off di Europa League, pareggiando in casa della Stella Rossa. La squadra di Vigo ha segnato nel finale e ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto compromettere la posizione in classifica. Ora punta a mantenere il passo e migliorare il piazzamento, mentre il Getafe cerca punti importanti in casa.

Il Celta Vigo si è guadagnato l’accesso ai play-off di Europa League, grazie al pareggio ottenuto giovedì notte in casa della Stella Rossa: i galiziani sono passati in vantaggio nel finale e sembravano a un passo da una vittoria che avrebbe migliorato la loro posizione ma che non li avrebbe mandati in top 8, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

getafe celta vigo domenica 01 febbraio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici galiziani attesi al coliseum

© Infobetting.com - Getafe-Celta Vigo (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi al Coliseum

Approfondimenti su Getafe CeltaVigo

Celta Vigo-Espanyol (domenica 30 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Fiducia moderata ai galiziani

Celta Vigo-Espanyol (domenica 30 novembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia moderata ai galiziani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Getafe CeltaVigo

Argomenti discussi: Girona - Getafe in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT; Getafe-Celta Vigo, quote e protagonisti: Milla al centro del gioco al Coliseum.

getafe celta vigo domenicaPronostico Getafe vs Celta Vigo – 1 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Getafe e Celta Vigo andrà in scena il 1 Febbraio 2026 alle 18:30 allo Coliseum. Una partita che promette intensità, con due squadre ... news-sports.it

LaLiga, gol e spettacolo tra Getafe e Celta Vigo: ancora a segno l'ex Roma MayoralGol, spettacolo e tante emozioni nel match tra Getafe e Celta Vigo, valevole per la ventiquattresima giornata de LaLiga. Sul finale di primo tempo il Getafe si porta avanti di due, con le reti di ... tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.