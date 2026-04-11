Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio si tiene lo spettacolo di Ascanio Celestini, intitolato

Al teatro Asioli di Correggio stasera alle 20,30 protagonista l’attore Ascanio Celestini (foto) con " Radio clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria". Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica fanno esplodere un ordigno al passaggio di una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina: dieci italiani per ogni tedesco morto. A venticinque anni dal debutto, Ascanio Celestini continua a portare in scena questo straordinario spettacolo, considerato come una delle sue opere più intense, che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Celestini in scena all’Asioli. Roma, le Ardeatine e la memoria

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Temi più discussi: Celestini in scena all’Asioli. Roma, le Ardeatine e la memoria; Poveri cristi ... sul palcoscenico e in platea; Radio Clandestina al Teatro Asioli, Ascanio Celestini porta in scena le Fosse Ardeatine; Le Fosse Ardeatine nella voce di Celestini.

Radio Clandestina al Teatro Asioli, Ascanio Celestini porta in scena le Fosse ArdeatineCORREGGIO (Reggio Emilia) – Sabato 11 aprile alle 20.30 il Teatro Asioli di Correggio ospita Radio Clandestina, lo spettacolo di e con Ascanio Celestini che, a oltre venticinque anni dal debutto, rest ... reggionline.com

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Si terrà domani, presso Palazzo dei Celestini a Manfredonia, il convegno pubblico dedicato al progetto “Cristo del Gargano” #Convegno #Manfredonia #Progetto #PalazzodeiCelestini - facebook.com facebook

“Chi è il mio prossimo”: Ascanio Celestini e il suo spettacolo “Poveri cristi”, un’indagine nei territori dell’emarginazione, a #Retroscena oggi #31marzo ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MicScianca #teatro x.com