Celestini in scena all’Asioli Roma le Ardeatine e la memoria
Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio si tiene lo spettacolo di Ascanio Celestini, intitolato
Al teatro Asioli di Correggio stasera alle 20,30 protagonista l’attore Ascanio Celestini (foto) con " Radio clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria". Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica fanno esplodere un ordigno al passaggio di una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina: dieci italiani per ogni tedesco morto. A venticinque anni dal debutto, Ascanio Celestini continua a portare in scena questo straordinario spettacolo, considerato come una delle sue opere più intense, che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Celestini in scena all’Asioli. Roma, le Ardeatine e la memoria; Poveri cristi ... sul palcoscenico e in platea; Radio Clandestina al Teatro Asioli, Ascanio Celestini porta in scena le Fosse Ardeatine; Le Fosse Ardeatine nella voce di Celestini.
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“Chi è il mio prossimo”: Ascanio Celestini e il suo spettacolo “Poveri cristi”, un’indagine nei territori dell’emarginazione, a #Retroscena oggi #31marzo ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MicScianca #teatro x.com