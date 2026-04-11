Cede droga per le strade di Bordonaro ma i carabinieri vedono tutto e lo arrestano

Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni nel quartiere di Bordonaro. Durante un controllo, hanno trovato e sequestrato sostanze stupefacenti che l’uomo stava distribuendo per le strade. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il 43enne dovrà ora comparire di fronte a un giudice per rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dovrà rispondere di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” il 43enne arrestato la scorsa notte dai carabinieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cedeva droga per le strade di Bordonaro.In particolare, i militari - nell’ambito di un mirato servizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Napoli: Droga nelle strade di Soccavo. I carabinieri arrestano 2 pusherUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti Argomenti più discussi: Beccato mentre cede la droga a un assuntore, arrestato; Colto sul fatto mentre cede la dose di coca a due clienti, a casa spuntano anche 130 grammi di hashish: arrestato; Torino, avvocato arrestato mentre cede droga a cliente in carcere; Avvocato arrestato nel carcere di Torino mentre cede quattro panetti di hashish a due assistiti. Torino, avvocato arrestato mentre cede droga a cliente in carcere(ANSA) - TORINO, 10 APR - Un avvocato è stato arrestato a Torino nella sala colloqui del carcere con l'accusa di avere passato sostanze stupefacenti a un proprio assistito. L'intervento è stato svolto ... msn.com Avvocato arrestato nel carcere di Torino mentre cede quattro panetti di droga al suo assistito x.com Arrestato un 50enne a Benevento: cede cocaina in strada e nasconde altra droga in casa Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, che hanno arrestato in flagranza un uomo di 50 anni ritenuto responsa - facebook.com facebook