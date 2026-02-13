Napoli: Droga nelle strade di Soccavo. I carabinieri arrestano 2 pusher In manette un 21enne e un 38enne sorpresi con cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. I militari li hanno fermati durante un controllo di routine in via San Giovanni Bosco, notando un atteggiamento nervoso, e hanno trovato la droga nascosta nelle tasche e in uno zaino.

In manette un 21enne e un 38enne sorpresi con cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. Questa notte nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga. A finire in manette il 21enne E. P. e il 38enne V. A., già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno notato i due in via Marco Aurelio e dopo un breve inseguimento a piedi li hanno bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana. La droga, tutta suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio, era all’interno di un borsello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

