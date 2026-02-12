Compra cocaina e scappa carabinieri lo vedono e arrestano i pusher In auto una pistola

I carabinieri hanno arrestato tre persone dopo aver intercettato un'auto in fuga. L’uomo di 39 anni, le due donne di 27 e 38 anni, sono stati fermati con della droga e una pistola in auto. La fuga è iniziata quando hanno visto i militari, ma non è durata molto.

Ha cominciato a correre alla vista dell'auto dei carabinieri. La fuga non è passata inosservata ai militari che hanno prima fermato il cliente e poi arrestato i pusher, un uomo di 39 anni e due donne, rispettivamente di 27 e 38 anni.Tre persone sospetteSono stati i carabinieri della stazione.

I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

