Calciomercato Inter indiscrezione dalla Spagna | Marotta gela il Barcellona per Bastoni! Il retroscena

Durante le trattative di calciomercato, è emerso che l'amministratore delegato dell'Inter ha rifiutato un'offerta di 50 milioni di euro del Barcellona per il difensore Bastoni. La proposta proveniva dalla squadra spagnola, ma la società nerazzurra ha deciso di non accettare la cifra. La trattativa tra le due parti si è temporaneamente interrotta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, importante retroscena dalla Spagna: no secco di Marotta ai 50 milioni di euro offerti dal Barcellona per Bastoni. L’ Inter di Cristian Chivu non ha alcuna intenzione di fare sconti per i suoi pezzi pregiati, nemmeno davanti al blasone del Barcellona. Mentre la squadra si gode il primato a 72 punti dopo lo show contro la Roma del 5 aprile, la proprietà Oaktree e la dirigenza nerazzurra hanno rispedito al mittente, con un sorriso quasi di scherno, i primi sondaggi provenienti dalla Catalogna per Alessandro Bastoni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni e il no al Barcellona: Marotta ride davanti all’offerta di 50 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, indiscrezione dalla Spagna: Marotta gela il Barcellona per Bastoni! Il retroscena Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono: il Barcellona vuole BastoniCalciomercato in salsa spagnola, voci sull’Inter e su Alessandro Bastoni: secondo il quotidiano Sport in casa Barcellona ci sarebbe ottimismo sulla... Tuttosport – Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l’Inter: l’indiscrezione rimbomba dalla Spagna2026-03-28 16:49:00 Flash news da Tuttosport: Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Temi più discussi: L'Inter, Koné e quella promessa della Roma: l'indiscrezione di Sky Svizzera; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 aprile; Inter, non solo Senesi: altro difensore per Chivu; Il Real lo scarica, se lo prende l’Inter: sacrificio Calhanoglu. Calciomercato Inter, chieste informazioni al Liverpool per Giovanni Leoni. L’indiscrezioneIl calciomercato Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha messo ... news-sports.it Calciomercato Inter, scambio Dani Olmo Bastoni con il Barcellona? L’indiscrezione ha del clamorosoCalciomercato Inter. Dell'interesse blaugrana per Bastoni vi avevamo ampiamente raccontato, ma la notizia di oggi è che il pressing del Barcellona si sta ... news-sports.it Calciomercato Inter, mentre Bastoni non chiederà la cessione, il Barcellona spinge per averlo https://tinyurl.com/2xl8vs7k - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com