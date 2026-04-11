Cbs gli Usa smentiscono di aver acconsentito a sbloccare asset Iran

Gli Stati Uniti hanno confermato di non aver dato il consenso allo sblocco di beni iraniani congelati. La dichiarazione è arrivata da un alto funzionario statunitense durante un'intervista a CBS News, in risposta a notizie precedenti che avevano riportato un diverso scenario. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle eventuali trattative o motivazioni dietro questa posizione.