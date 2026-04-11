Cbs gli Usa smentiscono di aver acconsentito a sbloccare asset Iran
Gli Stati Uniti hanno confermato di non aver dato il consenso allo sblocco di beni iraniani congelati. La dichiarazione è arrivata da un alto funzionario statunitense durante un'intervista a CBS News, in risposta a notizie precedenti che avevano riportato un diverso scenario. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle eventuali trattative o motivazioni dietro questa posizione.
Gli Stati Uniti non hanno acconsentito allo sblocco di alcun bene iraniano congelato. Lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense alla Cbs News, smentendo le precedenti notizie diffuse dai media. Il vicepresidente J.D. Vance ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, ma i negoziati non sono ancora iniziati e non sono stati discussi accordi. La delegazione americana comprende Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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