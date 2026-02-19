Le indiscrezioni della Cbs e della Cnn | Gli Usa potrebbero attaccare l’Iran nel fine settimana Ma Trump non ha ancora deciso Ecco tutti gli scenari

Secondo fonti della Cbs e della Cnn, gli Stati Uniti potrebbero lanciare un attacco contro l’Iran entro il fine settimana, ma ancora non c’è una decisione ufficiale di Trump. Le agenzie parlano di possibili movimenti militari di rafforzamento, che in alcuni casi servono solo a mettere pressione, mentre altri indicano un vero e proprio piano operativo. Le forze statunitensi si sono mosse in modo da mostrare la loro presenza nel golfo Persico, lasciando aperte diverse opzioni. Resta da capire se arriverà una decisione definitiva.

Nel gergo militare statunitense esistono due tipi di "buildup": un potenziamento a scopo dimostrativo, volto a fare pressione sugli avversarsi senza l'intenzione di sparare nemmeno un colpo e uno operativo, che precede invece un'azione concreta. La distinzione, in questi giorni, appare sempre più difficile da tracciare nel Golfo Persico, dove Washington continua ad ammassare truppe, unità navali e aeronautiche in vista di uno scontro, che appare sempre più imminente, con l'Iran. Attacco imminente? Il presidente Donald Trump non ha ancora firmato alcun ordine, eppure il gruppo d'attacco della portaerei USS Abraham Lincoln incrocia già al largo dell'Oman, mentre quello della USS Gerald Ford, la portaerei più avanzata dell'arsenale statunitense, è in rotta verso il Medio Oriente e potrebbe raggiungere la regione nel giro di pochi giorni.