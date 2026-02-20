Lipari 27enne fermato con hashish e cocaina nel marsupio | arrestato dai carabinieri

A Lipari, un giovane di 27 anni è stato arrestato perché aveva hashish e cocaina nel marsupio. La polizia ha fermato il ragazzo durante un controllo di routine, notando il suo atteggiamento agitato. Durante la perquisizione, è saltato fuori lo stupefacente, che l’uomo portava nascosto. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice. La scoperta ha sorpreso anche gli agenti, che non si aspettavano di trovare droga addosso a lui.

I militari della Compagnia di Milazzo scoprono oltre 300 grammi di droga e strumenti per lo spaccio, giovane ai domiciliari Un controllo di routine si trasforma in un arresto decisivo a Lipari. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 27enne del luogo, già noto alle Forze dell'ordine, e dopo averne notato un comportamento nervoso e sospetto, hanno eseguito una perquisizione personale. Nel marsupio del giovane, i militari hanno trovato e sequestrato oltre 300 grammi di hashish divisi in tre panetti, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello da potatura.