Catanzaro nebbia e doppietta | Iemmello e Pontisso firmano il 2-0 al Mantova saldando il quinto posto in classifica

Iemmello e Pontisso hanno segnato, portando il Catanzaro a vincere 2-0 contro il Mantova sotto una fitta nebbia al Ceravolo. La nebbia ha reso difficile il gioco, ma i due attaccanti sono riusciti a trovare la rete decisiva. Il risultato ha consolidato il quinto posto in classifica per i calabresi, che continuano a macinare successi in Serie B.

Nebbia al Ceravolo, tris di vittorie per il Catanzaro: Iemmello e Pontisso affondano il Mantova. Il Catanzaro prosegue la sua striscia positiva in Serie B, superando il Mantova con un netto 2-0 al Ceravolo. Decisive le reti di Pietro Iemmello nel primo tempo e di Pontisso nella fase iniziale del secondo, che consolidano il quinto posto degli uomini di Aquilani e alimentano le ambizioni playoff. Una serata resa suggestiva dalla fitta nebbia che ha avvolto il campo, ma che non ha spento l'entusiasmo dei tifosi giallorossi. Il match nel dettaglio: un Catanzaro solido e cinico. La partita si è sbloccata fin dalle prime battute, con il Catanzaro a dettare il ritmo.