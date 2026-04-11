Il Tribunale di Catania ha condannato tre persone per l'aggressione sessuale di gruppo avvenuta il 30 gennaio 2024 presso i bagni di Villa Bellini. La sentenza è stata emessa dalla Seconda sezione penale, presieduta dal giudice Santino Mirabella. L'episodio ha coinvolto una tredicenne e si è verificato in un'area pubblica della città.

La Seconda sezione penale del Tribunale di Catania, guidata da Santino Mirabella, ha emesso la sentenza relativa alla violenza sessuale di gruppo subita da una tredicenne il 30 gennaio 2024 presso i bagni di Villa Bellini. Il provvedimento ha portato a tre condanne per i soggetti coinvolti, con pene che oscillano tra i quattro anni e gli otto anni e quattro mesi di reclusione, mentre un quarto imputato è stato assolto con la motivazione che non ha commesso il fatto. Le sanzioni e le restrizioni imposte ai condannati. I tre individui di nazionalità egiziana, ritenuti responsabili del crimine, dovranno scontare per due anni, dopo la detenzione, il divieto di frequentare zone solitamente frequentate da minori o di ricoprire ruoli lavorativi che comportino contatti con questa fascia d’età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, stupro a Villa Bellini: tre condanne per l’aggressione

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