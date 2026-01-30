Emma in concerto alla Villa Bellini

Emma torna a conquistare il pubblico italiano con il suo nuovo tour. Dopo aver annunciato i grandi concerti a Roma e Milano, la cantante si prepara a salire sui palchi dei principali festival estivi. La sua presenza promette di attirare numerosi fan e di accendere l’estate musicale in Italia.

Nel calendario non poteva mancare la Sicilia che attende l'artista con due live in programma quest'estate: il 24 luglio a Palermo, al Teatro di Verdura per la nuova edizione della kermesse Dream Pop Fest organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo. Il 25 luglio Emma sarà invece a Catania, a Villa Bellini sul palco di Sotto Il Vulcano Fest, rassegna di concerti organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell'ambito del Catania Summer Fest.

Emma Marrone in concerto a La SpeziaEmma Marrone sarà la prima grande protagonista dell’ estate spezzina 2026. Sabato 11 luglio alle ore 21.30, in piazza Europa, una delle voci principali del panorama musicale italiano farà tappa con il ... mentelocale.it

Emma, la dedica alla bambina-futuro: Se fossi stata davvero mia figliaCiao Bambina stupenda Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia ... quotidiano.net

