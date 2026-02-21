Milano metro | 47enne con 389gr di droga e 380€ arrestato dalla

A Milano, un uomo di 47 anni proveniente dal Gambia è stato fermato dalla polizia con quasi 400 grammi di marijuana nascosti nelle tasche. La scoperta è avvenuta durante un controllo in metropolitana, quando gli agenti hanno trovato la droga e 380 euro in contanti. L’arresto si è reso necessario per il sospetto di spaccio. L’uomo ora si trova in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. La polizia continua le operazioni contro il traffico di droga in città.

Un uomo di 47 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato a Milano con quasi 400 grammi di marijuana nascosti nelle sue tasche. L'episodio è avvenuto nella stazione della metropolitana Lanza, sulla linea M2, nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, quando l'odore della droga ha insospettito gli agenti della Polmetro, portando al suo arresto per detenzione ai fini di spaccio. La giornata milanese, apparentemente tranquilla, si è interrotta per un controllo di routine che ha svelato un'attività illecita. Erano circa le 17:30 quando una pattuglia della Polmetro, impegnata in un servizio di prevenzione e repressione dei reati all'interno della rete metropolitana, ha notato un individuo con un comportamento ritenuto sospetto all'interno della stazione di Lanza.