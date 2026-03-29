Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Catania per un tentato furto in via Asiago, mentre un suo complice è stato denunciato. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona per contrastare i reati. Gli agenti hanno fermato i due durante un tentativo di scasso, trovando il 55enne in possesso di oggetti probabilmente utilizzati per il furto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati contro i reati sul territorio. Con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa, in particolare i reati contro il patrimonio, i Carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, su disposizione del Comando Provinciale, hanno intensificato le attività di controllo e pattugliamento nell’area. L’individuazione del veicolo sospetto. Nel corso di un intervento su strada, basato su elementi investigativi ancora da verificare in sede giudiziaria, i militari hanno arrestato un uomo di 55 anni per tentato furto aggravato in concorso e denunciato un complice di 59 anni. Le indagini sono partite da un recente furto avvenuto in un’attività commerciale di San Giovanni La Punta, compiuto da ignoti che si erano allontanati a bordo di una monovolume compatta con carrozzeria danneggiata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato furto in via Asiago a Catania: arrestato 55enne, denunciato un complice

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