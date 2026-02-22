Futuro Nazionale | 42enne sfida il centrosinistra ad Alba Adriatica

Andrea Zilli, coordinatore di Futuro Nazionale ad Alba Adriatica, ha deciso di sfidare apertamente il centrosinistra. La sua mossa nasce dalla volontà di rafforzare il partito in vista delle prossime elezioni del 2028. Zilli ha sottolineato l’importanza di un confronto diretto tra le diverse forze politiche locali, puntando a coinvolgere i cittadini e a stimolare il dibattito pubblico. La sua iniziativa ha già suscitato attenzione tra gli osservatori politici della zona.

Andrea Zilli coordinatore di Futuro Nazionale ad Alba Adriatica: sguardo alle elezioni del 2028 e all’importanza del confronto nel centrodestra. Andrea Zilli è stato designato nuovo coordinatore del circolo di Futuro Nazionale ad Alba Adriatica, un incarico strategico per il partito che guarda con attenzione alle amministrative del 2028. L’obiettivo primario è quello di costruire un’alternativa politica credibile all’attuale amministrazione di centrosinistra, attraverso un dialogo aperto e costruttivo con le altre forze del centrodestra. Zilli, una figura emergente nel panorama politico teramano, si prepara a lanciare una campagna di tesseramento sul territorio albense a partire dal primo marzo, confidando in una forte adesione da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci e Futuro Nazionale: quanto vale il nuovo partito, a chi può "rubare" voti e perché il centrosinistra esulta (con cautela)Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale.

Portogallo al voto per il Presidente: sfida tra centrosinistra e destra radicale per il futuro del Paese.Il Portogallo si avvicina al voto per il nuovo Presidente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Vannacci vara Futuro Nazionale. Saremo in campo per PoliticheA breve organigramma e tesseramento. La Lega va al contrattacco e propone vincolo di mandato. Sull'addio dei tre esponenti del Carroccio passati col generale, il segretario Matteo Salvini glissa: Io ... tg24.sky.it

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo che lancia il guanto di ... ilgazzettino.it

Futuro Nazionale si presenta ufficialmente a Taranto con Francesca Battista. L’ex consigliere comunale, da poco transitato dalla Lega al nuovo partito di Roberto Vannacci, ha fatto il suo ingresso questa sera all’Hotel Plaza a Taranto, affiancato dall’onorevole - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. FdI continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono M5S (11,7%), FI (9,1%) e AVS (7, x.com