Portogallo al voto per il Presidente | sfida tra centrosinistra e destra radicale per il futuro del Paese

Il Portogallo si avvicina al voto per il nuovo Presidente. È la prima volta in quarant’anni che si arriva al ballottaggio, con due candidati molto diversi tra loro: Antonio Jose Seguro e André Ventura. La sfida si gioca tra il centrosinistra e la destra radicale, e potrebbe cambiare il futuro politico del Paese. La campagna elettorale si è fatta accesa, con i cittadini che si preparano a scegliere tra le due opzioni.

Il Portogallo si prepara a eleggere il suo nuovo Presidente in un ballottaggio storico che vede contrapposti Antonio Jose Seguro e André Ventura, una sfida che segna una svolta politica per il Paese dopo quarant’anni in cui il secondo turno non si era reso necessario. I cittadini lusitani sono chiamati alle urne oggi, 8 febbraio, per scegliere chi succederà a Marcelo Rebelo de Sousa, il cui mandato è giunto al termine dopo due legislature consecutive. Le operazioni di voto sono iniziate alle 8:00 ora locale e si protrarranno fino alle 21:00, quando si chiuderanno le urne nelle Azzorre, dando il via allo spoglio dei voti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Portogallo Presidente Portogallo al voto tra tempeste e crisi: sfida tra socialista e estrema destra per la presidenza. Il Portogallo si avvicina alle urne con il paese ancora scosso dalle conseguenze di un’ondata di maltempo che ha portato alla morte di almeno quattordici persone. Cresce l’attesa per il voto in Emilia-Romagna: i partiti si preparano a una sfida cruciale sul futuro del Paese. La corsa alle urne in Emilia-Romagna si fa più intensa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Portogallo Presidente Argomenti discussi: Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito; Presidenziali in Portogallo: al secondo turno anticipato registrati 309mila elettori; Il Portogallo sceglie il presidente nel Paese sconvolto dal maltempo; Portogallo: dopo il primo turno, fermare Ventura e riprendere la strada di Aprile. Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favoritoGli elettori portoghesi tornano alle urne oggi domenica 8 febbraio per l'ultimo turno delle elezioni presidenziali, offuscate dalle tempeste che hanno colpito il Portogallo negli ultimi giorni, lascia ... adnkronos.com Portogallo oggi al voto: rischio estrema destraLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Portogallo oggi al voto: rischio estrema destra pubblicato il 8 Febbraio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito x.com Sondaggi d’Europa Portogallo al voto, è sfida a 3 risalgono Laburisti e Conservatori in UK effetto Trump in Norvegia e Danimarca In Turchia avanti Erdogan Orban a -12 dalla vetta tutti i sondaggi https://sondaggibidimedia.com/s facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.