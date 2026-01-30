Lory Del Santo ai genitori delle vittime di Cras-Montana | Un dolore che non si supera Lo so io che ho perso tre figli

Lory Del Santo si rivolge ai genitori delle vittime di Crans-Montana, parlando di un dolore che non si supera. La showgirl, che ha perso tre figli, descrive con chiarezza quanto sia devastante vivere una perdita così grande. A quasi un mese dalla tragedia, le sue parole sono un pugno nello stomaco per chi ha vissuto la stessa sofferenza.

A quasi un mese dalla tragedia di Crans-Montana, Lory Del Santo racconta il dolore più grande che si possa immaginare: perdere un figlio. L'attrice che ha già affrontato lutti devastanti nella sua vita esprime vicinanza alle famiglie dei giovani morti nell'incendio al bar Constellation che ha causato 40 vittime.

