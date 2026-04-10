A Rimini, un bambino è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca nella Spa durante le festività pasquali. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, che ora ipotizza il reato di omicidio colposo, spostando l’attenzione da lesioni gravissime.

Ieri pomeriggio, la diagnosi di morte cerebrale. E, proprio nelle ore più difficili, i genitori, Maurizio e Nicoletta, hanno compiuto una scelta di grande umanità: hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Intanto cambia anche il quadro giudiziario. Con la morte di Matteo Brandimarti, il fascicolo aperto dalla Procura passa da lesioni gravissime a omicidio colposo. Gli accertamenti sono in corso e puntano a chiarire ogni responsabilità: gli inquirenti stanno facendo verifiche sullo stato della manutenzione dell’impianto e su quello dei sistemi di sicurezza della vasca idromassaggio. La tragedia risale alla mattina di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rimini, morto Matteo Brandimarti, il bimbo risucchiato dal bocchettone della vasca della Spa a Pasqua

Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioL'incidente in una Spa di un hotel di Pennabilli, il ragazzino era rimasto sott'acqua per diversi secondi, forse minuti.

E’ morto Matteo, il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio il giorno di PasquaRimini, 10 aprile 2026 – E’ morto nella notte il bambino di 12 anni, Matteo Brandimarti che lottava da cinque giorni in ospedale a Rimini, dove era...

Temi più discussi: Matteo Brandimarti morto nella vasca a idromassaggio dopo 4 giorni di agonia: la gamba incastrata, il cuore fermo e il dramma; San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura di Rimini procederà per...; Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua; Morì a 35 anni per una diagnosi di carcinoma tardiva, Asl condannata a risarcire i familiari con 260mila euro.

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Matteo Brandimarti morto a 12 anni, risucchiato dall'idromassaggio davanti agli occhi dei genitori: donati gli organiLa mattina di Pasqua era partito con il papà Maurizio, la mamma Nicoletta e gli zii da San Benedetto per passare una giornata in una struttura alberghiera di Pennabilli. Ma ... ilmessaggero.it

Matteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi - facebook.com facebook