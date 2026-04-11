Caso Gaza | indagine su fondi per orfani usati per case a Milano

Un'interrogazione parlamentare è stata presentata da un deputato di Fratelli d’Italia per chiedere chiarimenti sui fondi destinati agli orfani del conflitto a Gaza. L’atto mira a verificare se siano stati utilizzati in modo improprio e se siano stati impiegati per l’acquisto di immobili a Milano. La richiesta si concentra sulle attività dell’associazione Abspp, diretta da Mohammad Hannoun, e sui flussi finanziari collegati.

Un’interrogazione parlamentare è stata presentata dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, per indagare su presunti flussi finanziari illeciti legati all’associazione Abspp, guidata da Mohammad Hannoun. Al centro del caso ci sono le accuse secondo cui i contributi destinati agli orfani di Gaza verrebbero utilizzati per finanziare acquisti immobiliari a Milano, con una specifica cifra di 170mila euro citata in conversazioni intercettate riguardanti un appartamento. Il sospetto di uno sciacallaggio sulla solidarietà internazionale. La vicenda prende piede sulla base di quanto emerso riguardo a un colloquio avvenuto all’interno di un veicolo appartenente a Yaser Elsaly, il quale ricopre il ruolo di gestore della filiale milanese dell’organizzazione coordinata da Hannoun.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gaza: indagine su fondi per orfani usati per case a Milano Indagine su società famiglia Caroccia, l’accusa: “Usati proventi clan Senese”(Adnkronos) – L'accusa per Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette' che gestiva il... Leggi anche: Nuova indagine della Procura di Milano su Amazon per evasione fiscale: “Perquisite anche le case di 7 manager”