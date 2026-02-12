Nuova indagine della Procura di Milano su Amazon per evasione fiscale | Perquisite anche le case di 7 manager

La procura di Milano ha aperto una nuova indagine su Amazon. I magistrati stanno verificando se la società abbia evaso centinaia di milioni di euro tra il 2019 e il 2023. Durante le perquisizioni, sono state controllate anche le case di sette manager. L’inchiesta si concentra sulle operazioni fiscali del colosso statunitense in Italia.

C'è una nuova inchiesta della Procura di Milano su Amazon. I magistrati indagano su una presunta evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 da parte del colosso tecnologico statunitense. Su delega della procura – come ha anticipato Reuters – la Guardia di Finanza di Monza ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana della società guidata da Jeff Bezos ed anche nelle abitazioni di 7 manager e negli uffici della società di revisione Kpmg (non indagati). La contestazione riguarda una presunta " stabile organizzazione occulta " in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia.

