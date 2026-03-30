Indagine su società famiglia Caroccia l’accusa | Usati proventi clan Senese

La Procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia, sospettati di aver utilizzato fondi provenienti da un clan senese. Le autorità hanno notificato loro un avviso di garanzia nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui riscontri emersi dall’indagine.

(Adnkronos) – L'accusa per Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società 'Le 5 Forchette' che gestiva il ristorante 'Bisteccheria d'Italia' di via Tuscolana a Roma e di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha poi rivenduto le quote, è di aver "trasferito e reinvestito" nella srl "proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese". E' quanto si legge nel capo di imputazione dell'indagine della Dda di Roma in cui si procede per le accuse di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Attività illecita aggravata dal fatto di averla "commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso" facente capo al gruppo dei Senese. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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