Chiara Poggi è stata aggredita sul divano la dinamica del delitto di Garlasco | dall’orario della morte all’arma Cosa sappiamo

Nuove informazioni emergono sul caso di omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Si parla di una possibile colluttazione tra la vittima e l’aggressore, con segni evidenti sul corpo di Chiara Poggi. Dall’orario della morte all’arma utilizzata, i dettagli finora noti indicano che l’aggressione è avvenuta mentre la vittima era sul divano. La procura sta analizzando le prove raccolte sul luogo del delitto.

Si aprono nuovi scenari sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo le recenti indiscrezioni secondo cui la giovane avrebbe cercato di difendersi dal suo aggressore, con evidenti segni di colluttazione sul corpo, emergono ulteriori dettagli. La perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo suggerisce che l’orario della morte dovrebbe essere posticipato di almeno mezz’ora rispetto a quanto finora stabilito. Se confermato, questo elemento potrebbe avere ripercussioni significative sulla posizione di Alberto Stasi, l’unico condannato per il delitto, che – secondo la sua versione – si trovava già a casa a lavorare alla tesi prima delle 10 del mattino. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007. Leggi anche: Garlasco, "cosa è accaduto sul divano": l'orrore subito da Chiara Poggi Delitto di Garlasco, otto possibili orari per la morte di Chiara Poggi Tutti gli aggiornamenti su Chiara Poggi Temi più discussi: Omicidio Garlasco, la perizia sposta l'orario del delitto: il nuovo scenario; Chiara Poggi ha lottato con il suo assassino: le indiscrezioni sulla perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo; 'Chiara Poggi lottò a lungo con il suo assassino': la consulenza dell'anatomopatologa; Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi. «Chiara Poggi è stata aggredita sul divano», la dinamica del delitto di Garlasco: dall’orario della morte all’arma. Cosa sappiamoDopo le recenti indiscrezioni secondo cui la giovane avrebbe cercato di difendersi dal suo aggressore, con evidenti segni di colluttazione sul corpo, emergono ulteriori dettagli L'articolo «Chiara Pog ... msn.com CHIARA POGGI Caso Chiara Poggi: nuova ricostruzione della dinamica e indizi sul delittoLa perizia della dottoressa Cattaneo suggerisce che l’omicidio sia avvenuto almeno mezz’ora più tardi di quanto stimato in precedenza ... statoquotidiano.it Delitto di Garlasco: quando è iniziata e quanto è durata l’aggressione a Chiara Poggi #Quartogrado - facebook.com facebook Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com