Calcio serie C per il Grifo tutto nuovamente da rifare Tedesco furioso | Atteggiamento inaccettabile

Il Perugia torna a perdere in Serie C, questa volta a Piancastagnaio contro il Marsala. Tedesco, allenatore dei biancorossi, si presenta furioso in conferenza stampa: “L’atteggiamento dei ragazzi è inaccettabile”. La sconfitta complica ulteriormente la corsa alla salvezza per il club umbro, che ora si trova in una posizione difficile e senza margini di errore. La squadra deve subito rialzarsi, ma la strada si fa sempre più complicata.

Il tecnico non manca di assumersi le proprie responsabilità dopo questa brutta sconfitta. Parla anche Nepi: "Per fortuna possiamo rigiocare subito" Il Perugia esce sconfitto dalla battaglia di Piancastagnaio e la lotta salvezza si fa ancora più intricata. Fortunatamente poco cambia in classifica, con il divario dalla zona salvezza che sale soltanto a due punti, ma molto c'è da rivedere in fatto di interpretazione della partita. Giovanni Tedesco è molto contrariato e lo manifesta a chiare lettere: "Sapevamo a cosa andavamo incontro. Ho visto un atteggiamento inaccettabile per una squadra che deve salvarsi.

Il Perugia di serie C si trova a un punto di svolta, con l'obbligo di reagire dopo un inizio di campionato difficile.

Domani si disputa il derby di Serie C tra Perugia e Gubbio, un evento importante per entrambe le squadre.

Due vittorie e una sconfitta per le umbre di serie CVittoria netta per la Ternana che allo stadio Liberati batte il Ravenna per 2-0. Le reti entrambe nella ripresa: con Dubickas e con Kerrigan. Successo anche per il Gubbio che al Barbetti vince sulla ... rainews.it

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Stop Catania. Domina Salernitana. Diretta gol live score (oggi 10 febbraio)Risultati Serie C, classifica girone C e diretta gol live score oggi martedì 10 febbraio 2026 delle partite per la 26^ giornata infrasettimanale. ilsussidiario.net