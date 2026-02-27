Cade un topo gigante dall’alto nel Cimitero | grande spavento per una donna

Una donna si è trovata di fronte a un topo di grandi dimensioni che proveniva da un punto elevato nel cimitero di Benevento. L’animale è caduto improvvisamente davanti a lei, causando forte paura. L’episodio si è verificato in un’area aperta del cimitero e ha attirato l’attenzione dei presenti. La donna è rimasta visibilmente scossa dall’accaduto.

Un grande spavento per una donna che si è trovata di fronte a un topo caduto letteralmente dall'alto mentre era all'interno del cimitero di Benevento. Incredulità mista a paura, questi i sentimenti per la signora che ha denunciato lo spiacevole fatto che denota l'incuria in cui versa la struttura cittadina. Un minimo di accortezza nella manutenzione di un luogo che accoglie un gran numero di visitatori per cercare di rendere l'area quanto più pulita è possibile senza avere il rischio che qualche topo possa cadere dal cielo.