Elia Del Grande ha aggredito un'anziana al cimitero per rubarle l'auto prima della fuga | donna in ospedale

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un’anziana nel cimitero, cercando di rubarle l’auto. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. In un secondo episodio, l’uomo ha tentato di scappare dalla casa lavoro di Alba ed è stato fermato dai carabinieri, con contestazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lievi lesioni a un militare. Rischia ora anche l’accusa di rapina.

Elia Del Grande, arrestato dopo la fuga dalla casa lavoro di Alba con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per avere ferito lievemente un Carabiniere, rischia anche quella di rapina. Il 50enne ha sottratto l'auto a una 70enne, aggredita mentre puliva la tomba del marito al cimitero di Lentate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fine della fuga: catturato Elia Del Grande, il killer della “strage dei fornai”. Era alla guida di un auto rubata in un cimiteroFine della fuga per il super evaso Elia Del Grande, che per la seconda volta era riuscito a far perdere le sue tracce scappando a Pasqua da Alba. Attese un’ora un’ambulanza, poi morì in auto con la figlia nel percorso verso l’ospedale: indagata la donnaAntonia "Ninetta" Notarangelo è morta il 31 agosto 2025 sulla strada tra Mattinata e Vieste mentre la figlia la accompagnava in ospedale in auto,... Temi più discussi: Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Vita in diretta 2025/26 - Elia Del Grande, fine della fuga: trovato e arrestato - 08/04/2026 - Video. Elia Del Grande ha aggredito un’anziana al cimitero per rubarle l’auto prima della fuga: donna in ospedaleElia Del Grande, arrestato dopo la fuga dalla casa lavoro di Alba con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per avere ferito lievemente ... fanpage.it Elia Del Grande e la 70enne aggredita per l’auto mentre puliva la tomba del marito. Cosa rischia ora dopo la (seconda) fugaLa donna è stata spintonata e nella caduta a terra ha sbattuto la testa. Il 50enne autore della strage dei fornai del 1998 venerdì potrebbe comparire davanti al Gip di Varese in carcere, dove è dete ... ilgiorno.it Elia Del Grande, arrestato ieri a #VaranoBorghi, sarà interrogato quasi sicuramente domani dal gip di #Varese. Intanto la donna da lui #aggredita al cimitero di #Lentate resta in ospedale - facebook.com facebook Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com