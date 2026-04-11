Caso cani uccisi | il Comune di Loreto pronto a costituirsi parte civile

Il Comune di Loreto ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario riguardante l’uccisione di 55 cani, un episodio che ha suscitato grande scalpore tra i cittadini. La decisione sarà presa non appena saranno verificate le condizioni necessarie per procedere. La vicenda ha portato alla luce una questione che ha coinvolto l’intera comunità locale, portando alla ribalta l’episodio giudiziario in corso.

LORETO – Non appena ci saranno le condizioni, il Comune di Loreto è pronto a costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario relativo al grave episodio dell’uccisione di 55 cani, un fatto che ha profondamente scosso e indignato l’intera comunità. A dirlo è il sindaco di Loreto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Gatti uccisi o torturati: “Il Comune di Brindisi pronto a costituirsi parte civile”Procedimento a carico di un medico, l'assessore Ercole Saponaro: “L'amministrazione comunale, responsabile di tutti gli animali presenti sul... Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: “Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile”Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto visita oggi ai giovani ricoverati e ha parlato con le famiglie presenti.